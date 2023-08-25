О том, что сегодня, накануне поединка, оба боксера встретились в период официальной церемонии взвешивания, и показатель Усика оказался значительно ниже, чем его соперника — всего лишь 100,2 килограмма против 105,8 килограмма у Дюбуа, но этим все не закончилось, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт «Boxing on TNT Sports».

В частности, по окончанию церемонии взвешивания Усик и Дюбуа были замечены в очередной, уже традиционной «дуэли взглядов». Впрочем, подобное соревнование станет самым последним для них — в следующий раз боксеры встретятся уже в пределах ринга.

Отметим, что Усик отличился абсолютной невозмутимостью, а Дюбуа снова отвел глаза от соперника – как было и на предыдущей «дуэли».

🏆 Champion 🆚 Champion 🏆



Oleksandr Usyk and Daniel Dubois face-off one last time 🔥



Watch #UsykDubois LIVE on TNT Sports Box Office pic.twitter.com/v5meMJv7RW — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 25, 2023

Ранее мы писали о том, что Дюбуа выразил особую уверенность, касающуюся того, что легко сможет нокаутировать Усика в предстоящем поединке.