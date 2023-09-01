О том, как экс-чемпион мира в 4-х весовых категориях Рой Джонс-младший подверг обоснованной критике Даниеля Дюбуа за проигранный поединок против Александра Усика, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный на YouTube-канале «Roy Jones Jr. Official».

По словам Роя Джонса-младшего, Усик якобы не может похвастаться ощутимыми нокаутирующими выпадами, то есть в 9-м раунде решающей встречи, прошедшей 26-го августа, наш боксер нанес банальный джеб, который лишь вынудил Дюбуа уклониться от продолжения боя.

Рой Джонс-младший подчеркнул — наиболее всего его вывело из себя то, что Дюбуа «просто сдался», игнорирую важность этого боя за титул чемпиона мира:

Затруднительно давать какие-то комментарии по этому поводу. Усик не обладает репутацией мощного и взрывного панчера. И ты падаешь после джеба от парня, который не считается панчером?

Ранее мы писали о том, как Александр Усик высказался о новой цели после триумфа над Дюбуа.