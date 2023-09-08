О том, как чемпион мира по версии WBC в «хэвивейте» Тайсон Фьюри весьма неоднозначно прокомментировал триумф Александра Усика в бою с Даниэлем Дюбуа, пишет «НБН», ссылаясь на видеоматериал, опубликованный YouTube-каналом «FightHubTV».

В частности, Тайсон «Цыганский король» Фьюри необоснованно полагает — британский боксер нанес дозволенный удар Усику [не в живот, а фактически — ниже пояса], который должен был принести победу именно Дюбуа. По мнению вероятно следующего противника нашего боксера, «Усик проиграл бой» поскольку «жульничал», вертавшись на покрытии ринга «словно маленькая сосиска на сковородке», и когда ее «поджарили», якобы заявил — «Ой, у меня болит живот».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Усик сообщил о возможности боя с Фьюри.