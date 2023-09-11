О том, какие ценники на свинину, курятину и говядину установили в супермаркетах Украины на начало этой недели, пишет «НБН», ссылаясь на ценовую статистику профильного портала «Минфин».

В частности, килограмм свиной грудинки подрос в стоимости только на несколько копеек — до 175,66 гривны/килограмм, ошеек поднялся в цене с 256,43 гривны/килограмм до 249,18 гривны/килограмм, а ребра — с 182,46 гривны/килограмм до 182,96 гривны/килограмм. Но есть и хорошие новости: свиная лопатка стала несколько дешевле — вместо 191,97 гривны/килограмм, на кассе попросят лишь 189,04 гривны/килограмм, а шашлык «просел» в стоимости с 212,73 гривны/килограмм до 206,2 гривны/килограмм.

Впрочем, ценники на куриное бедро откорректировали в большую сторону — с 106,74 гривны/килограмм до 110,95 грн/кг, голень подорожала с 78,74 гривны/килограмм до 79,95 гривны/килограмм, а филе подросло в цене с 146,72 гривны/килограмм до 149,93 гривны/килограмм.

Усредненная стоимость говядины осталась на августовском уровне — в 245,16 гривны/килограмм, но ребра стали менее доступны: вместо 159,86 гривны/килограмм — 160,48 гривны/килограмм.

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