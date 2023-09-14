О том, что скандал вокруг боя Усик vs. Дюбуа, похоже, только «набирает обороты», поскольку команда британца подала апелляцию, касающуюся пересмотра результатов боя, то есть «Всемирная боксерская ассоциация» должна вскоре вынести свой вердикт согласно установленных правил, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт WBA.

Как стало известно, WBA подтвердила получение официальной апелляции от команды Дюбуа, и приступит к ее рассмотрению, основываясь на надлежащих правилах: о любом возможном решении, принятом по данной ситуации, «обязательно сообщат своевременно, и соответствующим образом».

Впрочем, по какой-то только ему известной причине, промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен полагает — в худшем случае «Всемирная боксерская ассоциация» может объявить только о проведении боя-реванша, а не окончательно подтвердить победу Усика над Дюбуа.

Ранее мы писали о том, как потенциальный соперник нашего чемпиона Фьюри скандально высказался о победе Усика над Дюбуа.