О том, что полузащитнику сборной нашей страны Михаилу Мудрику, впервые за этот сезон, все же дадут выйти в стартовом составе «Челси», согласно довольно неожиданному решению главного тренера «синих» Маурисио Почеттино, и вопреки провальной игре нашего соотечественника как за этот клуб, так и за нацкоманду в отборочном турнире к «Евро-2024», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную авторитетным порталом Football.London.

Напомним, что в последних играх Почеттино ставил на позиции крайнего левого нападающего Бена Чилвелла, но в поединке 5-го тура «Премьер-лиги», аргентинский наставник решил сменить свою тактику, вернув англичанина на позицию левого защитника, а чуть выше него расположить Мудрика — именно данную связку тренер лондонского клуба отрабатывает на тренировках.

Отметим, что «Челси» Михаила Мудрика и «Борнмут» Ильи Забарного, должны сыграть в это 4 часа вечера (по времени Киева) этого воскресенья, 17-го сентября, на арене «Vitality Stadium».

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