О том, что второй матч в отборочном туре к «Евро-25» (U21) наша национальная молодежная сборная по футболу должна провести в противостоянии с командой государства Люксембург, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Украинской ассоциации футбола».

Как стало известно, игра запланирована на четверг, 12-е октября, во втором по населению городе Люксембурга — Эш-сюр-Альзетте, на стадионе им. Эмиля Майриша. Матч начнется в 8 часов 30 минут по времени столицы Украины.

Отметим, что в этой же группе «F», помимо «молодежки» Украины, также выступают команды Великобритании, Сербии и Азербайджана.

Ранее наш информационный портал писал о том, почему полузащитнику нацсборной нашей страны Михаилу Мудрику, впервые за этот сезон, все же дадут выйти в стартовом составе британского «Челси».