О том, что Александр Усик, судя по всему, вскоре окажется на футбольном поле, играя в составе клуба «Полесье» в розыгрыше украинской «Премьер-Лиги», и в грядущем матче боксер может отметиться результативными действиями, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Обозревателя».

Возможность выхода Усика в стартовом составе клуба из Житомира, букмекеры оценивают с котировкой в 2,1, а за голевую передачу на партнера по команде, установлен коэффициент в 7,5. Примечательно, что за забитый мировым чемпионом мяч, аналитики выставляют менее высокую котировку — лишь 6.

Ставки на то, что Усик сможет похвалиться сразу 2-мя голами в игре, достигают уровня в 40, а коэффициент «хет-трика» — 125. Также, в ситуации, когда боксера оставят на поле более, чем на 45 минут, ставка автоматически поднимается в 2,8 раза.

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