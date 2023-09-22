О том, что уже в ближайшее время, Тайсон Фьюри сможет выйти на ринг с Александром Усиком, поскольку команды боксеров приблизились к заключению сделки, поддерживаемой представителями Саудовской Аравии, пишет «НБН», ссылаясь на заявление менеджера британского боксера Спенсера Брауна, прозвучавшее на YouTube-канале «THE FIGHT with Teddy Atlas».

По словам Брауна, он пока не может выдать все подробности указанных переговоров, но уже в состоянии намекнуть — «если в вашем списке рождественских желаний есть боксерский бой в супертяжелом весе, который вы не против увидеть», то такое стремление вскоре сможет воплотиться в реальность.

Менеджер Фьюри добавил:

Я скажу так — саудиты сделают всем нам подарок на Рождество. Это все, что я могу сказать. Мы над этим работаем.

Ранее мы писали о том, что Александр Усик может выйти на поле в составе команды футбольного клуба «Полесье».