О том, что британский боксер, тоже являющийся чемпионом в супертяжелом весе, Джо Джойс, считает отмену предполагаемого поединка Тайсона Фьюри с Александром Усиком глубочайшим разочарованиям для всех истинных ценителей данного вида спорта, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Daily Mail.

По словам Джойса, такая новость его весьма расстраивает, поскольку он всегда считал — поединок за звание абсолютного чемпиона мира Тайсон Фьюри vs. Александр Усик, безусловно, был обязан состоятся:

Это все странно. Странно, что Фьюри не согласился сразиться с Усиком после того, как дразнил его. Говорил, что Александр такой маленький, и постоянно называл его средневесом. Но потом вероятность боя просто сошла «на нет». Это разочарование для фанатов бокса.

Ранее мы писали о том, что Александр Усик может выйти на поле в составе команды футбольного клуба «Полесье».