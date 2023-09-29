На протяжении всего текущего года, множество поклонников бокса с нетерпением ожидают боя за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, и вопреки постоянным опровержениям «Цыганского короля» относительно возможности подобной схватки, обновленные сведения лишь указывают на одно — суперпоединок обязательно состоится. О лишнем тому подтверждении пишет «НБН», ссылаясь на заявление президента «Всемирного боксерского совета» (WBC) Маурисио Сулеймана, опубликованное в BoxingNews-24.

По словам Сулеймана, в возглавляемой им организации, пока еще не готовы окончательно определяться со следующим обязательным кандидатом на бой против чемпиона в «супервейте» Тайсона Фьюри за титул WBC, однако и чинить препятствия указанной «встрече» с обладателем поясов IBF/WBA/WBO Александром Усиком не намерены.

В частности, президент «Всемирного боксерского совета» подчеркнул, что в ожидании «внятного» ответа от британца:

Зачем искать какой-то другой обязательный поединок с Тайсоном Фьюри, который будет мешать или стоять на пути Фьюри к бою с Усиком? Мы выбрали высокую планку, и хотим провести бой за абсолютное чемпионство, и мы придерживаемся этой позиции.

Ранее мы писали о том, как британский боксер-супертяжеловес Джо Джойс высказался о срыве вероятного боя Усик vs. Фьюри.