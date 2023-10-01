О том, какой неоднозначный прогноз сделал легендарный боксер-супертяж Майк Тайсон касательно поединка за звание абсолютного чемпиона в «хэвивейте», пишет «НБН», ссылаясь на материал издания DAZN.

В частности, согласно «предсказанию» Майка Тайсона, являющегося ярым фанатом Александра Усика, почему-то победит именно британец, так как якобы сможет «осилить» нашего боксера из-за постоянных переходов в «тесные объятия»:

Фьюри победит, он его осилит. Усик не сможет весь бой бегать от британца, Тайсон его измотает. Фьюри будет клинчевать и бороться, а потом начнет его бить. Усик не завоюет все титулы ногами.

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