О том, какой однозначный прогноз прозвучал от бывшего абсолютного чемпиона мира в «хэвивейте» Майка Тайсона, весьма надеющегося на навыки своего протеже, экс-чемпиона UFC в аналогичном весе Фрэнсиса Нганну, затрагивающего шансы в итоговом в бое с Тайсоном Фьюри, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Спортарены».

По словам Майка Тайсона, он с максимальными усилиями передает свой опыт Нганну, одновременно изучая его способности, которые указывают на одно — тот «способен на гораздо большее», чем предполагалось.

В частности, Нганну обладает всем требуемым, что может позволить ему быстро «нокаутировать что-либо или кого-либо».

Наставник первого соперника Фьюри, стоящего на пути к Усику, подчеркнул:

Как только он нанесет удар Тайсону Фьюри в челюсть, он его нокаутирует. Никто этого не выдержит.

Ранее мы писали о том, от чего зависела финальная дата встречи Усика и Фьюри, и почему бой не прошел весной.