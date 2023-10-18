О том, что полузащитник Анхель Ди Мария вскоре намеревается закончить карьеру в нацсборной, выбрав в качестве финального матча турнир за «Кубок Америки», пишет «НБН», ссылаясь на материал портала TyC Sports.

По словам Ди Марии, «Кубок Америки» станет для него слегка переходным, но окончательным этапом — «после него все». В частности, это событие станет последним, в котором аргентинский полузащитник сделает все возможное для своей сборной.

Кроме того, Ди Мария напомнил: лиссабонский ФК «Бенфика» открыл для него широкие возможности по продолжению игры за национальную команду, и он очень бы этого хотел, но пока аргентинец делал «все, чтобы в ней оказаться» — сейчас с решением относительно некоторой части своей карьеры футболист уже определился.

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