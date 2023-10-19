О том, как сам бразильский форвард эмоционально отреагировал на известия относительно получения весьма тяжелой травмы, которая оставит его «вне игры» как минимум еще на 6 месяцев, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Instagram-аккаунт Аль-Хиляля Неймара.

По словам Неймара, подобная ситуация является для него очень грустным, даже наиболее худшим моментом в его карьере. Вопреки тому, что бразилец осознает свои сильные стороны, он подчеркнул — «в этот раз я буду нуждаться в своей семье и друзьях еще больше».

В честности, сейчас Неймару пришлось пройти не только через саму травму, но и сделать болезненную операцию. Впрочем, спустя четыре месяца после восстановления здоровья, ему снова «придется пройти через все это».

Бразильский форвард искренне добавил:

У меня есть вера, даже слишком много… Но я отдаю свои силы в руки Бога, чтобы он мог обновить мои. Спасибо за ваши слова поддержки и любви.

Ранее мы писали о том, что коллега Лионеля Месси по команде Анхель Ди Мария заявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.