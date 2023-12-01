О том, что лучший гол, если основываться на итогах 5-го тура «Лиги Чемпионов», был забит нападающим стамбульского футбольного клуба «Галатасарай» Керем Актюркоглу, пишет «НБН», ссылаясь на впечатляющее видео, размещенное в официальном X-аккаунте УЕФА.

Какс стало известно, в недавнем противостоянии команды «Манчестер-Юнайтед» и «Галатасарая», форвард Актюркоглу отличился весьма взвешенным ударом, осуществленным из зоны, контролируемой британским защитником, и эффектно «закатившимся» прямо в ближний угол.

Следует подчеркнуть, что гол турецкого футболиста является не столько красивым, сколько достаточно важным, так как принес «Галатасараю» ничью со счетом 3:3, тем самым отправив «Манчестер-Юнайтед» на последнее место.

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