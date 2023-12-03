О том, что по мнению Александра Красюка, являющегося «рекламным агентом» Александра Усика, будущее украинского чемпиона вовсе не так «радужно», как может казаться, пишет «НБН», ссылаясь на материал BoxingScene.

В частности, Красюк полагает, что его клиент в течение нескольких лет еще сможет «показывать бокс» на высочайшем уровне, но только при условии сохранения надлежащего состояния здоровья, которое, из-за возраста в 36 лет, дает Усику фору лишь в 3 года. Кроме того, именно в указанный временной отрезок, наш спортсмен еще может «показать свою лучшую форму».

Промоутер Усика акцентировал:

Единственная проблема или беспокойство, которое у нас есть — это проблема со здоровьем, поэтому это может быть препятствием [в карьере].

Ранее мы писали о том, что «временный» чемпион WBO Чжилей перечислил свои ключевые преимущества в вероятном бое с Фьюри.