О том, что по мнению бывшего чемпиона мира Джозефа Паркера, он в состоянии триумфально одержать победу в поединке с Деонтеем «Бомбардировщиком» Уайлдером, поскольку намерен прислушаться к совету, который дал ему Тайсон «Цыганский король» Фьюри, пишет «НБН», ссылаясь на материал Boxing News 24/7.

По словам Паркера, он поднабрал хорошую форму, и чувствует себя чрезвычайно уверенным в том, что одержит победу вышеописанной схватке. Кроме того, не так давно Паркер все же решил несколько подстраховаться, обратившись к Фьюри за советом, и «Цыганский король» сообщил лаконично:

Держись подальше от его правой руки и не дай себя нокаутировать.

Впрочем, воплотить в жизнь совет Фьюри вряд ли представится возможным, так как «бой продлится 12-ть раундов, и он [«Бомбардировщик»] будет опасным в каждом из них».

Ранее мы писали о том, кто из боксеров помогает британцу Тайсону Фьюри подготовиться к схватке с украинским чемпионом Александром Усиком.