О том, что по мнению промоутера чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона «Цыганского короля» Фьюри, Фрэнка Уоррена, послужило реальной предпосылкой, вызвавшей поражение Деонтея Уайлдера в поединке с Джозефом Паркером, пишет «НБН», ссылаясь на материал спортивного издания talkSPORT.

В частности, «рекламный агент» Фьюри обоснованно полагает — американец, скорее всего, сенсационно проиграл из-за существенных проблем с состоянием здоровья, что было понятно даже визуально, поскольку «Уайлдер выглядел достаточно ужасно», а Паркер, на самом деле, проделал впечатляющую работу, сразу начиная со звука гонга в первом раунде.

Ранее наш информационный портал писал о том, какую весьма ценную подсказку Фьюри давал Паркеру перед недавним боем с Уайлдером.