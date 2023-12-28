О том, что руководство УЕФА («Союз европейских футбольных ассоциаций») пытается оказывать давление не только на клубы, но и на сам Европейский суд, свидетельствует заявление новообразованной «Суперлиги», пишет «НБН», ссылаясь на материал Sport.es.

В частности, УЕФА попросту игнорирует правосудие, не осозновая, что монополия союза закончилась, как и его привилегированное положение в Европе. Справедливое решение показало это очень ясно, и не вызывает никаких сомнений — УЕФА больше не в состоянии угрожать или налагать запреты на клубы, намеренные продвигать формирование альтернативных соревнований.

Однако, в «Суперлиге» акцентировали:

И сейчас УЕФА продолжает оказывать давление на клубы и, что удивительно, на сам Европейский суд.

Следует отметить, что так называемое давление «Союза европейских футбольных ассоциаций» — это требования касательно внесения изменений в пресс-релиз Европейского суда, якобы из-за неверных формулировок.

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