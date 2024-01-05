О том, что авантюра спортивного директора «Жироны» Кике Карселя с форвардом из страны, охваченной войной, является одной из самых грандиозных удач, благодаря его прорыву в «Ла-Лиге», однако на украинца уже «заглядываются» прочие гранд-клубы, включая «Челси», пишет «НБН», ссылаясь на материал MundoDeportivo.

О заинтересованности Симеоне касательно перехода Довбика в «Атлетико» уже говорилось єтим летом, но теперь стало известно о 2-х наиболее нуждающихся командах «большой шестерки», которые не против бы заполучить украинца в «Премьер-Лигу» прямо сейчас. Одна из них — «Тоттенхэм» — британцы имеют очень хорошего тренера, и сейчас ищут некоторого постоянства, идеально заменив Харри Кейна для попадания в следующую «Лигу Чемпионов». Второй клуб — «Челси», который затерялся в середине турнироной таблицы, но располагает бесконечными деньгами на подписание.

Впрочем, в «Жироне» сделали обоснованные выводы — трансфер Довбика в финансовом отношении станет «хлебом на сегодня, и голодом на завтра». Безусловно, головокружительные предложения из столицы Великобритании смогли бы несколько «поправить» жизнь Довбика, но в испанском клубе он удостоен «высокого титула», а также намерен сыграть в следующей «Лиге Чемпионов», а в «Челси» — не достигнет ни того, ни другого, вопреки тому, что «деньги — великий господин».

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