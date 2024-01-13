О том, что по мнению экс-футболиста Украины Сергея Яковлева, когда-то игравшего в составе «Реймса» и «Осера», Ванатом открыто заинтересовался французский «Лоск-Лилль», пишет «НБН», ссылаясь на материал «24-канала».

Как стало известно, Яковлев плотно сдружился с нынешним президентом «Лоск-Лилля» Оливье Летантом, так как в свое время, они совместно отыграли не один матч за «Реймс». В частности, киевлянин, имеющий сейчас французский паспорт, уверен — Летант проявлял высокую степень любопытства к игровому потенциалу Ваната.

Яковлев акцентировал:

Сейчас он [Оливье Летант] интересуется нападающим «Динамо» Владиславом Ванатом. Теперь собираю информацию о Владе.

Следует напомнить, что в соответствии с оценкой портала Transfermarkt, столичный «Динамо» вполне может запросить за трансфер Ваната не менее 3 млн евро.

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