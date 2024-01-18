О том, что по мнению украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко, вспомнившего свой спарринг с чемпионом Александром Усиком, у последнего имеется весьма слабое место, которым может воспользоваться «Цыганский король», пишет «НБН», ссылаясь на материал «Национальной Лиги профессионального бокса Украины».

Сиренко (непобедимый украинский боксер в супертяжелом дивизионе, поставивший карьеру «на паузу» после 2021-го года), ранее работающий с Усиком на его тренировочной базе спарринг-партнером, напомнил, что никто не в состоянии хорошо держать удары, направленные в корпус — вопреки усиленным блокам данной части тела, подобные попадания остаются весьма неприятными и дезориентирующими.

Экс-партнер Усика по тренировкам акцентировал:

Любому бойцу будет тяжело перенести такой удар. Судя по боям Александра, у него действительно есть вот такая «ахиллесова пята» в виде пропущенных ударов по корпусу.

Ранее мы писали о том, как бывший чемпион мира Льюис объяснял, почему сравнивал Усика и Фьюри с животными.