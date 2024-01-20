О том, какой внезапный прогноз прозвучал от британского «супертяжеловеса» Джо Джойса касательно исхода боя боксера Энтони Джошуа с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, пишет «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Boxing Social».

По мнению Джойса, как Джошуа, так и Нганну располагают относительно равными шансами, вопреки тому, что мартовским боем предусмотрено следование лишь правилам бокса.

В частности, свой прогноз в пользу Нганну, британский «супертяжеловес» обосновал тем, что камерунец продемонстрировал неплохой потенциал, выступив в дебютном для себя боксерском бое с другим звездным «супертяжем», — Тайсоном «Цыганским королем» Фьюри.

Джойс подчеркнул свою точку зрения:

Я думаю, что для Нганну это хорошая возможность снова показать себя. Продемонстрировать, из чего он сделан.

Ранее мы писали о том, что бывший спарринг-партнер Усика случайно подсказал Фьюри «ахиллесову пяту» украинского чемпиона.