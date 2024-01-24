О том, кто по мнению обладателя регулярного титула WBA в супертяжелом весе Мануэля Чарра, когда-то проигравшего Виталию Кличко, выйдет победителем из боя Усика Фьюри, пишет «НБН», ссылаясь на материал YouTube-канала iFL TV.

По словам Чарра, Усик по праву является звездой и невероятным бойцом, обладающим множеством идеальных навыков, но и «Тайсон — это Тайсон»: британец несколько побольше украинца, и довольно быстро действует без долгих размышлений. В частности, если «Цыганский король» прибегнет к тем же самым решениям, которые реализовывал в поединке с Фрэнсисом Нганну, то, увы, проиграет.

Однако, Чарр акцентировал на смене тактики, которая сможет принести победу Фьюри:

Если же он будет сфокусированным и сконцентрированным, если в тренировочном лагере Фьюри сосредоточится на Усике, то я думаю, что он наверняка его победит, потому, что он большой и тяжелый. Я считаю, что в 9-10 раунде Фьюри его победит.

Ранее мы писали о том, что бывший спарринг-партнер Усика указывал на «ахиллесову пяту» украинца.