О том, что долгожданный поединок Усика и Фьюри, вследствие ранения британского боксера, проведут лишь через 4 месяца, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную журналистом ESPN Сальвадором Родригесом в своем X-аккаунте.

Как стало известно, именно июнь, в команде «Цыганского короля» полагают приоритетным сроком, поскольку именно такое продолжительное время якобы позволит британцу полноценно залечить рассечение, и одновременно адекватно подготовиться к «суперфайту».

Отметим, что после отмены боя, Фьюри попытался принести извинения всем тем, кто пострадал от такого решения, включая его собственную команду, «команду Усика, бойцов андеркарта, партнеров, болельщиков и друзей в Королевстве Саудовская Аравия».

Впрочем, Сергей Лапин, глава команды чемпиона Усика, своеобразно прокомментировал травму Фьюри, назвав британца «трусливым пузом», и подчеркнув, что «мы знаем, кто настоящий чемпион, а кто просто жалкий трус».

Ранее мы писали о том, что Усик раскрывал ряд «сюрпризов», которые подготовил для Фьюри в поединке года.