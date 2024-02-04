О том, как «Цыганский король» пафосно отреагировал на обновление даты «встречи» с украинцем, раскрыв, что же ожидает Усика во время боя, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Instagram-аккаунт Тайсона Фьюри.

По словам британца, он уже ознакомлен с новой датой поединка, и потому в нетерпении ожидает того времени, когда наконец «разобьет кролика».

Следует добавить, что на этот раз, организаторы-саудиты озаботились мерами, позволяющими не сорвать долгожданный бой: схватка в любой ситуации состоится, как с Фьюри, так и без — если «Цыганский король» не выйдет в ринг в вышеописанную дату, то подпадет под штрафные санкции, а на его место назначат иного претендента на титул «абсолюта». При этом, аналогичное наказание предусмотрели и для Усика.

Ранее мы писали о том, что предварительно бой Усик vs. Фьюри намеревались перенести на июнь, а не май.