О том, какой неоднозначный прогноз прозвучал от экс-чемпиона мира в 1-м тяжелом весе Каннингема касательно схватки Фьюри и нашего соотечественника Александра Усика (перенесена на 18-е мая), пишет «НБН», ссылаясь на тематический портал Boxing Social.

По мнению Каннингема, оба претендента на титул «абсолюта» в течение последнего времени нарастили мастерство, однако, американец полагает — именно Усик является фаворитом в грядущем противостоянии.

Американский экс-чемпион акцентировал:

Если бы мне пришлось поставить на это деньги, я думаю, что Тайсон Фьюри получит дисквалификацию. Это мой прогноз, ему придется повисеть на Усике. Он не сможет выиграть только благодаря мастерству.

Ранее наш новостной портал писал о том, что «рекламный агент» Усика намеренно проговорился, сколько украинец «выручит» за поединок с Фьюри.