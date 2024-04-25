О том, что на проведение решающего матча в рамках «Кубка Украины» по футболу 2023-24 претендовали столица страны и Тернополь, однако предпочтение спортивных функционеров получил город Ровно, а также какая численность зрителей сможет пройти на местный стадион, пишет «НБН», ссылаясь на материал Sport.ua.

Как стало известно, в среду, 15 мая (в 7 часов вечера), на ровенской арене «Авангард» пройдет судьбоносное противостояние между полтавской «Ворсклой» и донецким «Шахтером». При этом, на схватку между отечественными командами запустят лишь 2 500 фанатов, в соответствии с разрешением, выданным местной ОВА (областной военной администрации).

Подобное количественное ограничение объясняется просто — исключительно стольким присутствующим на стадионе «Авангард» гарантируется полноценное обеспечение безопасности в условиях военного времени.

Ранее мы писали о том, за какую сумму «Реал-Мадрид» готов отпустить Лунина.