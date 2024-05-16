О том, что сейчас в контракт украинского легионера-форварда, заключенный с «Жироной», внесли конкретную, и весьма солидную «клаусулу», пишет «НБН», ссылаясь на инсайдерскую информацию, обнародованную в X-аккаунте спортивного журналиста Фабрицио Романо.

Исходя из данных, которыми располагает Романо, сумма «клаусулы» («отступные» за игрока, при выплате которых, владеющий правами на футболиста клуб [«Жирона»], теряет право на препятствование переходу игрока в иную команду), на данный момент достигла размера в 40 млн евро (или же чуть больше 1,711 млрд гривен).

Как стало известно, подобная опция выкупа должна активироваться не позднее лета 2024 года. При этом, руководство «Жироны» не намерено обсуждать уменьшение стоимости, в особенности, если интерес к Довбику проявят гранд-клубы.

Следует отметить, что такая цена вполне заслужена — в течение дебютного сезона в «Ла-Лиге», украинский легионер успел забить 20 голов, и сейчас лидирует в бомбардирской гонке за 2 этапа до финишной черты.

Ранее мы писали о том, что Мичел объяснял, как Довбик сможет получить титул лучшего бомбардира в «Ла-Лиге».