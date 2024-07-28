Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Национального олимпийского комитета (НОК), бывшей первой, а теперь четвертой ракетке Калининой, пришлось сняться с участия в парижских Олимпийских играх по весьма уважительной причине.

В частности, теннисистка сообщила, что причина возникновения вышеописанной ситуации — обычная простуда.

По словам Калининой, в преддверии встречи с нидерландкой, она слишком долго оставалась на кортах, в ожидании старта соревнований — из-за постоянного дождя, следующим утром теннисистка «почувствовала боль в горле», и «очень расстроилась», так как отыграть на Олимпиаде, представляя свою страну, в особенно сложное время, — «было большой мечтой и честью».

Спортсменка резюмировала:

Но все же решили не рисковать, чтобы не было осложнений. Спасибо всем за поддержку и желаю побед всем украинским спортсменам!

Ранее мы писали о том, что Свитолина рассказывала, почему не намерена проживать вместе со сборной Украины в «олимпийской деревне».