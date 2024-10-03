Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал YouTube-канала ProBox TV, по мнению бывшего чемпиона мира Тимоти Брэдли, в декабрьском бое британец Тайсон Фьюри может попытаться нокаутировать украинского «абсолюта» Александра Усика.

По словам Брэдли, в преддверии повторного боя с Усиком, Фьюри постарается набрать массу, поскольку такие действия принесли «Цыганскому королю» успех в поединке против Деонтея Уайлдера.

В частности, для осуществления нокаутирующего удара в бое-реванше, в ринг может выйти более «крупный и тяжелый» Фьюри, как это фиксировалось в вышеописанном поединке: тогда Тайсон был весьма массивным, что позволило британце наваливаться на Уайлдера, и, в итоге, разнести соперника.

Экс-чемпион добавил — Тайсон может прибегнуть к подобной тактике во втором поединке с Усиком, вопреки тому, что Александр «его просчитал».

Брэдли резюмировал:

Фьюри будет нацелен на нокаут. Но Усик — крутой парень, и для Тайсона это снова будет тяжелый бой.

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