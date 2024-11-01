Как сообщает «НБН» со ссылкой на YouTube-канал talkSPORTBoxing, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелой весовой категории Майк Тайсон не считает победу в бое с Джейком Полом каким-то значительным достижением.

По словам Тайсона, Пол является хорошим бойцом, но с «мелким» статусом, поскольку видеоблогер провел лишь 10 поединков, и не все из них были успешными. «Железный Майк» добавил, что в среде профессиональных боксеров, таких спортсменов обоснованно называют аматорами.

Также, экс-чемпион уверен, что Пол предпочтет не вступать в прямую схватку, а сразу станет «наматывать круги» по периметру ринга, потому такого противника необходимо «поймать» и лишь потом, — «прикончить».

Тайсон подвел четкую черту под своими ожиданиями:

…Победа над Полом не войдет в рейтинг моих лучших побед на профессиональном уровне.

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