Как сообщает «НБН» со ссылкой на лаконичный материал издания Ukrsport.Pro, по мнению бывшего чемпиона мира по боксу Александра Гвоздика, сейчас выступающего в полутяжелой весовой категории, во втором поединке его тезка Усик относительно оперативно справится с Тайсоном Фьюри.

В соответствии с прогнозом бронзового призера Олимпиады-2012 в Лондоне, победителя Универсиады и победителя множества идентичных турниров Гвоздика, его соотечественник Усик в досрочном порядке сможет «побить» представителя Соединенного Королевства в рамках декабрьского реванша.

Экс-чемпион мира по боксу сделал четкий прогноз об исходе предстоящего поединка:

Саша досрочно победит Фьюри на этот раз. Видимо, где-то в конце, после 8 раунда.

Ранее наш информационный портал писал о том, как «Железный Майк» Тайсон пренебрежительно высказывался о своей потенциальной победе над любителем Джейком Полом.