Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Bloody Elbow, первое место досталось Джону Джонсу, который на протяжении всей своей карьеры проиграл только один раз, уступив Мэтту Хэмиллу (дисквалифицирован из-за нанесения ударов локтями).

Следует отметить, что наиболее скандальному бойцу UFC Конору МакГрегору, журналисты присвоили лишь 7 место. Кроме того, в топе есть Аманда Нуньес, являющаяся представительницей Бразилии, и становившаяся чемпионкой в двух «весах».

В частности, в вышеописанный рейтинг UFC попали:

американец Джон Джонс с 27 победами и 1 поражением;

канадец Жорж Сен-Пьер (26/2);

американец Деметриус Джонсон (25 побед, 4 поражения и 1 ничья);

бразилец Андерсон Силва (34/11);

россиянин Хабиб Нурмагомедов (29/0);

бразильянка Аманда Нуньес (23/5);

ирландец Конор МакГрегор (22/6);

американец Стипе Миочич (20/4);

американец Дэниел Кормье (22/3);

австралиец Александр Волкановски (26/4).

Ранее мы писали о том, что бывший чемпион Гвоздик прогнозировал, в каком раунде Усик победит Фьюри.