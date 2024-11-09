Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YouTube-канала Pound 4 Pound with Kamaru and Henry, бывший чемпион мира Тайсон «Цыганский король» Фьюри обоснованно объяснил, почему готовится к реваншу с украинцем Александром Усиком не так, как от него ожидают.

По словам Фьюри, с его точки зрения, он прекрасно готовится к определяющему декабрьскому поединку, однако не собирается тяжело и максимально вкладываться в тренировки перед этой решающей схваткой, поскольку не желает полностью растратить все необходимые силы.

«Цыганский король» подчеркнул, что многие полагают — кто больше тренируется, тот лучше боксирует, но в действительности все обстоит вовсе не так.

Фьюри акцентировал:

Сейчас главное — не допустить этой ошибки [истощения сил]. Объективно, если ты оставишь все силы в лагере — то будешь плохо готов к бою.

Ранее наш информационный портал писал о том, что бывший украинский чемпион Гвоздик прогнозировал, в каком раунде Усик одолеет Фьюри.