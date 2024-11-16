Как информирует «НБН» со ссылкой на статистику, размещенную в официальном X-аккаунте MichaelBensonn, зрелищный поединок между 27-летним любителем Джейком Полом и 58-летним профессионалом Майком Тайсоном смог установить достижение с точки зрения финансового, а не спортивного ракурса.

В частности, как стало известно из лаконичных статистических сведений, сумма дохода от реализации «пропусков» на долгожданное и весьма неоднозначное мероприятие, составила 17,8 миллиона долларов, поскольку данное шоу решило посетить, как минимум, 70 000 зрителей.

Благодаря вышеописанному количеству посетителей мероприятия, выручка почти вдвое превысила идентичный предыдущий рекорд в 9 миллионов долларов, поставленный в период проведения боя между мексиканцем Саулем «Canelo» Альваресом и британцем Билли Джо Сондерсом, состоявшимся в 2021 году.

Ранее наш информационный портал писал о том, что экс-чемпион Околи объяснял, по какой предсказуемой причине «величественному» Майку Тайсону не удастся одолеть Джейка Пола.