Как сообщает «НБН» со ссылкой на тематическое издание «Український футбол», отечественный тренер и эксперт Олег Федорчук сделал однозначные выводы по итогу данной встречи сборных Албании и Украины.

Исходя из мнения Федорчука, вопреки ряду проблем в своем клубе, греческом «Олимпиакосе», Яремчук прекрасно проявляет свои навыки и таланты, играя в составе «главной команды Украины, то есть попросту, — стал незаменимым игроком для нацсборной нашей страны.

Тренер добавил, что все вышеописанное стало возможным благодаря огромной работе, проделанной Яремчуком: футболист качественно действовал в «подыгрыше», но, к сожалению, лишь в течение одного тайма, поскольку не имеет регулярной игровой практики в «Олимпиакосе», но в состоянии показывать «очень хороший уровень» в составе национальной команды.

Федорчук акцентировал:

Яремчук — это командный игрок, патриот Украины, который отдается на 200 процентов в матчах за сборную. У меня к нему большое уважение, это настоящий профессионал.

Ранее мы писали о том, что Ребров перечислял факторы, из-за которых нацсборная Украины не выиграла у Грузии.