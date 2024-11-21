Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания «Трибуна», как минимум два игрока, выступающих за волейбольный клуб «Решетиловка-Полтава» не вернулись в Украину после матча Кубка Вызова против «Менена», состоявшегося на территории Бельгии.

В соответствии с лаконичной информацией издания, предпочли остаться в Бельгии волейболисты Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак. Впрочем, согласно данным иного, неуказанного источника, домой с бельгийского матча не вернулись три спортсмена.

Следует отметить, что руководство клуба «Решетиловка-Полтава» пока не прокомментировало неоднозначность ситуации.

Напомним, что «Решетиловка-Полтава» проиграла «Менену» обе встречи (счет — 0:3), вылетев из Кубка Вызова.

Ранее мы писали о том, что Федорчук называл футболиста, «незаменимого» для нацсборной Украины.