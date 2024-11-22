Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал YouTube-канале Jai McAllister: BOXING & MMA, чемпион мира по версии «Международной боксерской федерации» (IBF) в первой тяжелой весовой категории австралиец Джай Опетая высказал свое мнение об исходен второго боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Исходя из хвалебных слов австралийца, хотя «Цыганский король» и прекрасно осознает, какая тактика поможет ему одолеть украинского «абсолюта», на стороне Усика остаются феноменальные боксерские характеристики.

В частности, Опетая полагает — вопреки тому, что Фьюри обладает всеми необходимыми «инструментами» для победы над нашим абсолютным чемпионом в «хэвивейте», украинец попросту является «неустанным зверем», то есть:

…Усик хорош!

Ранее наш информационный портал писал о том, что схватка Джейка Пола и Майка Тайсона побила рекорд по выручке за билеты.