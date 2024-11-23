Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в X-аккаунте экс-тренера, инсайдера и спортивного журналиста Экрема Конура, нападающий греческого ФК «Олимпиакос» Роман Яремчук, похоже, вскоре сменит «прописку».

Как стало известно, руководство греческого футбольного клуба (ФК) намерен внимательно рассмотреть предложения трансфера, касающиеся Яремчука, если менеджмент потенциальной команды украинцы, согласится выплатить от 6 до 7 млн евро.

Следует отметить, что «Олимпиакос» в период зимнего «трансферного окна» собиралось подписать нового форварда, который смог бы составить конкуренцию Эль-Кааби, при этом, Яремчук не слишком отличился игрой за греков, забив только 1 гол в 8 матчах (суммарно — за 206 минут на поле).

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