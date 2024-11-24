Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт «Шахтера», стала известна причина, по которой бразильский нападающий Эгиналдо де Соуза Ламос, отметившийся дублем в игре с «Ингульцом», провел весьма нестандартную «церемонию» на стадионе.

В частности, сразу после триумфального поединка, бразилец «исполнил» достаточно нестандартный, как для украинцев, ритуал в периметре «Арены-Львов», на которой прошла игра: легионер встал на колени, и в этой позе обошел все поле, — «от ворот до ворот».

В «Шахтере» раскрыли — Эгиналду весьма религиозный человек, что не является какой-то диковинкой в Бразилии, и, подобным впечатляющим образом, игрок отблагодарил Господа за свой двойной успех, что можно рассмотреть на видео ниже:

Ранее мы писали о том, что инсайдер называл сумму, за которую греческий «Олимпиакос» не против продать Яремчука.