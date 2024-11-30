Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YouTube-канала Boxing News, «рекламный агент» Эдди Хирн прокомментировал возможный бой экс-чемпиона мира в супертяжелой весовой категории Владимира Кличко с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

По словам Хирна, он считает такую инициативу младшего Кличко сомнительной и странной: вопреки тому, что украинская легенда бокса все еще находится прекрасной форме, и имеет большое желание снова выйти на ринг, возраст, похоже, взял свое.

В частности, промоутер подчеркнул — с момента последней схватки Владимира Кличко с Энтони Джошуа минуло почти 8 лет, и возвращение для в бокс для поединка с «таким молодым и амбициозным бойцом, как Дюбуа», является не лучшей идеей.

Впрочем, Хирн добавил:

Однако Кличко — легенда, и он имеет право выбирать свой путь.

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