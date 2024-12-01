Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитические данные, обнародованные авторитетным порталом GiveMeSport, кто из боксеров накопил миллионы долларов благодаря победам в ринге.

В частности, список «обеспеченных» боксеров по версии экспертов GiveMeSport, выглядит нижеуказанным образом:

у американца Флойда Мейвезера в активе — 400 млн долларов чистого капитала;

у американца Джорджа Формана — 300 млн долларов;

у мексиканца Сауля Альвареса — 250 млн долларов;

у филиппинца Мэнни Пакьяо — 220 млн долларов;

у американца Оскара Де Ла Хойи — 200 млн долларов;

у британца/канадца Леннокса Льюиса — 120 млн долларов;

у американца Шугар Рэя Леонарда — 120 млн долларов;

у британца Энтони Джошуа — 80 млн долларов;

у американца Джейка Пола — 80 млн долларов;

у британца Тайсона Фьюри — 65 млн долларов.

Ранее наш информационный портал писал о том, как промоутер Джошуа оценивал перспективность возвращения Владимира Кличко в бокс.