Как сообщает «НБН» со ссылкой на источники L’Equipe, эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани не прочь оставить клуб, однако интерес к нему упал после Чемпионата Мира-2022, и поддержка больше «ПСЖ» не является приоритетным направлением.

Как стало известно, ситуация не подвергнется существенным изменениям, даже если государственному фонду Qatar Sports Investments (QSI) не удастся перекупить «Манчестер-Юнайтед», так как фиксируется некоторое ощущение отстраненности от парижского проекта на фоне сокращения Катаром уровня финансирования «ПСЖ».

Таким образом, по мнению источников, сформировалась определенная усталость от предыдущей эпохи слишком переоцененных звезд футбола и их отношения: QSI продолжит перекрывать убытки «ПСЖ», одновременно запросив у менеджмента клуба урезание расходов для достижения устойчивого финансового баланса.

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