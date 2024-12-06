Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном X-аккаунте итальянского футбольного клуба «Рома», стало известно количество игроков, заявленных на матч 15 этапа Серии-А против одноименного «Лечче».

Вопреки тому, что украинскому легионеру Артему Довбику, играющего за «Рому» в качестве нападающего, удалось попасть в вышеуказанный список, есть определенные сомнения, что нашего соотечественника все же выпустят «на поле».

Исходя из слов ключевого наставника «Ромы» Клаудио Раньери, он не знает, успеет ли Довбик восстановиться к началу игры против «Лечче».

В частности, итальянскому «гуру» футбола необходимо подумать о том, следует ли разрешать украинцу участвовать в данном матче, поскольку он еще не знает, будет ли Довбик тренироваться утром субботы, а также «в каком состоянии будет».

Причина отказа на участие в матче — предсказуема: травмирование колена, полученное Довбиком 16 октября.

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