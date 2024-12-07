Как информирует «НБН» со ссылкой на материал SecondsOut, по мнению экс-чемпиона мира Шэннона Бриггса, в предстоящем бою «абсолюта» по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелой весовой категории Александра Усика и Тайсона Фьюри, победа может достаться британцу.

Исходя из слов Бриггса, 21 декабря предстоит тяжелая схватка. При этом, боксер полагает, что Фьюри успеет получше подготовиться к реваншу, чем фиксировалось накануне первого поединка.

Кроме того, экс-чемпион уверен — если Фьюри одолеет Усика, то обязательно состоится следующий, третий, по счету, бой.

Бриггс лаконично резюмировал:

…Но это будет хороший поединок [реванш]. Я с нетерпением жду его.

Ранее наш информационный портал писал о том, что бывший чемпион Европы прогнозировал исход реванша Усика и Фьюри, вспомнив бой «Цыганского короля» с Кличко.