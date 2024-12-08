Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Українського футболу», полузащитник донецкого «Шахтера» Иван Лосенко, переданный в аренду «Ингулец-Петрово», вспомнил о том, как начинал играть в юношеском составе «Динамо-Киев».

Исходя из слов Лосенко, его не выпускали в ключевом составе команды юниоров, поскольку «он не там родился». В частности, в 2014 году, семья перспективного футболиста решила переехать в Киев, и с этого момента по 2016 год, Иван играл за «Динамо», пока не предпочел «Шахтер», развернувший идентичную спортивную академию в поселке Счастливое (Бориспольский район под Киевом).

Игрок вспомнил, что ежедневно посещал тренировки «бело-синих» на Нивках и в Конча-Заспе, однако вскоре настала период, когда руководство столичного клуба «ребят нашего возраста» разделило на два состава, и на вопрос его отца, почему Ивану не дают играть в первом, — «тренер «Динамо» объяснил это тем, что я с Донбасса и могу потом уехать на [временно] оккупированные территории».

Лосенко резюмировал:

Столкнулся с дискриминацией переселенцев? Да.

Ранее мы писали о том, что Раньери объяснял, почему участие Довбика в матче с «Лечче» было под вопросом.