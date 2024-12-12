Как информирует «НБН» со ссылкой на материал SPORT.UA, у украинского тренера Олега Федорчука сложилось неоднозначное мнение об исходе встречи «Динамо-Киев» и «Реал-Сосьедад» в рамках 6 этапа основного тура Лиги Европы.

Исходя из слов Федорчука, «сине-белые» сейчас — явные аутсайдеры вышеуказанного матча, но поскольку смогли показать некоторое прогрессирование, то есть положительную динамику в недавних играх, то располагают определенными шансами на победу, хоть и достаточно мизерными.

В частности, тренер указал — позитивные изменения у «Динамо» малозаметны, потому что уровень исполнительского мастерства киевлян замер на весьма низком уровне: текущий наставник «сине-белых» Александр Шовковский попросту «получил в свое распоряжение игроков, которых еще учить и учить».

Впрочем, Федорчук не оставляет надежды:

Но футбол — игра непредсказуемая, поэтому все может быть. Вот киевляне недавно должны были побеждать «Ференцварош», однако все испортило нелепое удаление Дубинчака. Давайте не будем преждевременно хоронить «Динамо».

Ранее мы писали о том, что футболист «Шахтера» Лосенко подтверждал дискриминацию игроков в юношеском составе «Динамо».