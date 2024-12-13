Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Украинской ассоциации футбола», по мнению главного тренера нацсборной Украины Сергея Реброва, Исландия, Франция и Хорватия являются достаточно тяжелыми соперниками в рамках квалификационного отбора к ЧС-2026.

Исходя из слов Реброва, на данный момент не существует слабых противников, но сборначя Украины в состоянии играть со всеми вышеуказанными командами. При этом – Франция с выскоми рейтингом остается фаворитом, потому «сине-желтые» станут интенсивно готовиться к потенциальной встрече, и, соответственно, бороться на поле.

Впрочем ключевой наставник «главной команды страны» добавил – он изучил матчи хорватов и осознает, что это также, — «очень серьезная команда», как и мощная сборная Исландии, многие игроки которой, регулярно участвуют в топ-чемпионатах Европы.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Федорчук высказывался о шансах на победу «Динамо-Киев» во вчерашнем матче против «Реал-Сосьедад».